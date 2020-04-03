Erdemir'de mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Türk Metal Sendikası ile Erdemir arasında yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.

Buna göre, 6 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni çalışma sisteminde vardiya saatlerinde değişikliklere gidildi.

Mutabakatta, her çalışanın hafta tatilinin yeniden düzenleneceği, haftalık 45 saat çalışma kuralı gözetileceği, 45 saatin altında kalanların, 45 saat çalışmış gibi gösterilerek ücretinde herhangi bir kesinti uygulanmayacağı karara bağlandı.

Yeni sistemin esnek ve telafi çalışma olmadığı belirtilen mutabakatta, şu kararlar alındı:

"Personelin çalışma süresi 45 saatin üzerine çıkanlara da fazla mesai şeklinde ödeme yapılacak. Personel taşıma servis saatlerinde bir değişiklik olmayacak, yeni sisteme göre de gerekli ilaveler yapılacak. Gün içerisinde çalışanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için pet şişe ile su verilecek. Yemekhanelerde ise tek kullanımlık bardak su verilecek. Yemekhane açılış ve kapanış saatleri de yeni çalışma sistemine göre ayarlanacak."

Kaynak: AA