Erdemir'de koronavirüs tedbirleri devrede Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir), çeşitli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir), çeşitli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Erdemir'den yapılan yazılı açıklamada, işletme sahaları, ofisler ve yemekhanelerde hijyen kurallarının en üst seviyede gözetilerek dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli hale getirildiği, işletme sahalarında çalışanların maske kullanımının da zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Üçüncü şahıslarla temas gerektiren kapılar gibi noktalarda maske ve eldiven kullanıldığı ve sevkiyat işlemlerinin sürücülerin ve çalışanların temas etmeyecekleri şekilde düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fabrika sahasına dışarıdan yiyecek ve içecek girişine izin verilmemektedir. Yemekhanelerde çalışanların daha küçük gruplar halinde yemek yemelerine imkan verecek uygulamalar hayata geçirilmekte olup self servis ve ortak kullanım gerektiren malzemelerin kullanımı geçici olarak durdurulmuştur. İnsan kaynakları uygulamaları kapsamında izin kullanımı, nöbetçi çalışan belirlenmesi gibi uygulamalar değerlendirilmektedir. İzin kullanmak isteyen çalışanlar, iş planlamasına uygun olarak izinli olacaklardır. Hamile olan ve süt izni kullanan çalışanlar ilk etapta izinlidirler. İş ya da özel nedenlerle yurt dışından dönen çalışanlar için 14 gün evde izleme prosedürü uygulanacaktır. Erdemir, Sağlık Bakanlığımızın süreçte yapacağı uyarıların takipçisidir ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almaya devam edecektir."

Kaynak: AA