ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
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ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'nin (ERDEMİR) işçi alımı duyurusu sonrası binlerce genç fabrikaya akın etti.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'nin (ERDEMİR) işçi alımı duyurusu sonrası binlerce genç fabrikaya akın etti. Kabalık korona virüs tedbirlerini hiçe sayarken, pandemi döneminde müracaatların online yerine bizzat başvuru ile alınması tepkilere yol açtı.

ERDEMİR'in işçi alımı duyurusu önce sosyal medyada, ardından yerel haber sitelerinde yer almasının ardından binlerce genç, fabrikanın ana kapısına akın etti. Uzunkum Caddesinde yaklaşık 600 metre kuyruk oluştu. 18-25 yaş arası lise mezunu metal ve elektrik bölümleri ağırlıklı eleman alınacağı bilgisini alan gençler saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi. Koronavirüs salgını döneminde fabrikanın müracaatları online yerine bizzat başvuru ile alması sosyal mesafenin ihlal edilmesine yol açtı.

Gençler saatlerce umutları için bekledi

Arkadaşlarından haber aldığını söyleyen Ertuğrul Çakır (20), "Haberi aldıktan sonra işten izin alarak geldim. Makine bölümü okudum, makina üzerine başvuru yapmayı düşünüyorum. Sabredersek meyvesini alırız, şans belki bizden yanadır" dedi.

Yaklaşık 2 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden Bayram Yalçın (22) ise, Alaplı ilçesinden geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Fabrikada içeri girebilirsek bölüm fark etmiyor. Bugün yoğun bir kalabalık var, insanlar sosyal mesafe konusunda çok tedbirsiz, maske takmasını, sigara içmemelerini öneriyorum. Sosyal mesafe korunmasa da yapacak bir şey yok."

Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Nesim Oku (23), sıranın kendisine gelmesini beklerken yaptığı açıklamada, "Aydınlar köyünden geliyorum. Aşırı bir yoğunluk var, sıkıntılı bir durum fakat yapacak bir şey yok. 1 saattir bekliyorum" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Yüksek Riskli İller' arasına giren Zonguldak'ta binlerce kişinin aynı yerde toplanması tepkilere neden oldu. Bölgede araç trafiği de oluşurken, trafik ekipleri yoğunluğun olduğu caddede önlem aldı. - ZONGULDAK

ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı
ERDEMİR başvuruları bizzat alınca pandemi tedbirleri hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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