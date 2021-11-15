Erdem, Türk TSO Genç girişimciler komitesinde

DÜZCE (İHA) - Türk ülkeleri arasında ticaret ve sanayi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odalarının genel kurulu kapsamında Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Genç Girişimciler Komitesi kuruldu. TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem Türk TSO Genç Girişimciler Kurulu komite üyeliğine seçildi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye üyelikleriyle, Türk Dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Türk TSO) kuruldu. Oluşturulan Türk TSO Konseyinde, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığa getirildi. Daimi sekretaryası yine TOBB tarafından yürütülecek olan Türk TSO kapsamında TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem TOBB tarafından uygun görülerek bu konseyde göreve getirildi.

Türk TSO Genç Girişimciler Komite üyesi olarak görevlendirilen TOBB Düzce GGK Başkanı Ahmet Serdar Erdem'inde katılım sağladığı Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen üye ülke iş insanları arasında ikili görüşmeler ile sona erdi. - DÜZCE

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