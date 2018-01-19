Erdem'li Miniklerin Karne Heyecanı

Gaziantep'te Erdem Koleji öğrencileri karne heyecanını yaşadı.

Erdem Koleji öğrencileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı. Karnelerini almak için sabırsızlanan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. En fazla heyecan yaşayanlar ise ilk defa karne alan 1'nci sınıf öğrencilerinin ve velileri oldu. Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ve Genel Müdür Yardımcısı Nevin Durdu Kalyoncu, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek tüm öğrencileri tebrik etti. Öğretmenler öğrencilerine aileleriyle bol bol zaman geçirmelerini tavsiye etti. Eğlenin ve kitap okuyun, tavsiyelerinde bulundular. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı yakalayacak. - GAZİANTEP