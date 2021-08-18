Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır?
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Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır?

Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır?
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Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisine konuk olan Erdem Kaynarca vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır?

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nda 17 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde sürpriz isim olarak Erdem Kaynarca yer aldı. Yasak Elma dizisiyle isminden söz ettiren yakışıklı oyuncu Ada Masalı'nın 9. bölümünde izleyici karşısına çıktı. Kısa süre içerisinde internette en çok konuşulan isimler arasında yer alan Erdem Karaca ile ilgili vatandaşlar "Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır?" sorularının cevaplarını aramaktadır. İşte detaylar...

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

Erdem Kaynarca, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünü de bitirmiştir. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda oynamıştır. Yakışıklı oyuncu 1.82 metre boyunda ve 76 kilodur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2020 – Ada Masalı (Batu) (TV Dizisi) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2019 – Yasak Elma (Dündar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Deli Rüzgar (Tunahan) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Mehmet) (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Sinema Filmi)

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Erdem Kaynarca kimdir? Star TV Ada Masalı Erdem kaynarca kaç yaşında, aslen nerelidir? Erdem Kaynarca boyu ve kilosu kaçtır? - Haberler
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