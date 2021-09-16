ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'da, tur teknesinde çıkan kavgada denize düşen ve başı teknenin pervanesine çarptığı tespit edilen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazartesi günü gece saatlerinde, Köyceğiz Gölü'nde meydana geldi. Bahtiyar Yıldırgan için bir grup arkadaşı, asker eğlencesi düzenlemek amacıyla tekne kiraladı. Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Bu sırada tekneden birinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi. Bir sonraki gün öğle saatlerinde Acar'ın cesedine ulaşıldı. Acar'ın başını tekne pervanesine çarptığı tespit edildi. Polis ekipleri, tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 14 gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Haber: ERDEM'İN ÖLÜMÜNDE 14 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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