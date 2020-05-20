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Erdem: "İhracatın artmasını istiyoruz"

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, soğan üreticilerinin ihracat kısıtlaması nedeniyle ürünlerini satamadığını ve satılmayan soğanın tarlada kaldığını söyledi.

Erdem:
20.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:52

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, soğan üreticilerinin ihracat kısıtlaması nedeniyle ürünlerini satamadığını ve satılmayan soğanın tarlada kaldığını söyledi. Erdem ayrıca, her yıl bu dönemlerde verilen ayçiçeği desteklemelerinin de bayrama kadar yatırılmasını istediklerini kaydetti.

Soğan üreticisinin şu sıralar büyük sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, "Bir ürünün değeri yükseldiğinde nasıl ki ithalat çok hızlanıyorsa, ürün tarlada kaldığında da aynı şekilde ihracatın hızlanmasını istiyoruz. Ürünü para etmeyen, bin bir emekle ürettiğini satamayan çiftçilerimizin sesi artık duyulmalıdır, üretici vakit kaybetmeden desteklenmelidir" dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin ton, 10-12 bin dekar ekimi yapılan Karacabey'de de yaklaşık 70 bin ton taze soğanın satılamaması sebebiyle tarlada kaldığına dikkat çeken Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, tüm hükümet yetkililerini göreve çağırdı. Erdem, "Hatırlanacağı üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, hiçbir çiftçinin malının yerde kalmayacağını ve tüm ürünlerin devlet tarafından satın alınacağının sözünü vermişti. Ayrıca, geçen yıl sebze fiyatları yükseldiğinde devletimiz tüketiciye ucuz ürün yedirmek amacıyla yüksek paraya aldığı malı düşük fiyatla tüketiciye satarak tanzim satış mağazaları oluşturmuştu. Bu şekilde halkımızın ucuz ürün temin etmesi sağlanmıştı. Şimdi de devletimizden yine benzer bir uygulama bekliyoruz. Devletimiz, girdi maliyetlerini kurtaracak bir paraya üreticinin malını satın alarak, çiftçiyi tanzim etmelidir. Yani yerde kalan tüm ürünlerde çiftçinin malı devlet tarafından tanzim edilmelidir. Bunu istemek en doğal hakkımızdır. İhracat kısıtlaması çiftçimizin belini büktü. Bu işin sonu ne olacak? Üreticinin bu mağduriyeti nasıl giderilecek? Açıkçası soğanla başlayan bu olumsuzlukları görünce, diğer mahsullerde de aynı şeyleri yaşar mıyız korkusu şimdiden bizlerin umudunu kırıyor. Şu asla unutulmasın ki, Karacabey bir tarım kentidir. Tarım sektörü para kazanamazsa, aynı şekilde esnaf da büyük sıkıntılara düşer. Çiftçi kazandığında ise esnafın da yüzü güler" diye konuştu.

Ne zaman bir ürün para etmeye başlasa çok hızlı bir şekilde ithalatın arttığına dikkat çeken Başkan Erhan Erdem, "O zaman bir ürünün değeri düştüğünde ve tarlada kaldığında da aynı hızla ihracatın artmasını istiyoruz. Yani ithalattaki hıza ihracatla yanıt vermeliyiz. Bu soğan adı üstünde taze soğan! Ülke olarak 2 ayda en fazla 300 bin ton soğan tüketsek bile 500 bin tona yakın ürün elimizde kalmaktadır. Ayrıca bizden sonra Amasya ve akabinde Ankara soğanı hasadı var. Bir de 1,5 ay sonra kış soğanı çıkacak. Şimdiden önlemlerin alınması gerekir. Bu doğrultuda soğanlarımız kuzey ülkelerine, bazı Avrupa ülkelerine, Afrika ülkelerine veya Hindistan'a ihraç edilebilir. Karacabey Ziraat Odası Başkanı olarak benim tek derdim tarladaki soğanın yerden kalkmasıdır" ifadesini kullandı.

Öte yandan, her yıl bu dönemlerde verilen ayçiçeği desteklemelerinin henüz çiftçinin hesaplarına yatmadığına da dikkat çeken Erdem, "Ayçiçeği desteklemelerinin bayrama kadar yatırılmasını istiyoruz. Normal şartlarda her yıl bu dönemlerde hesaplara yatan ayçiçeği desteklemelerinin bayram öncesi verilmesi çiftçilerimizi mutlu edecektir" şeklinde sözlerini noktaladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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