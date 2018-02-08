Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Önder Erdem güven tazeledi.

Genel Kurul, Atatürk İş Merkezi Vezirköprü Amatör Sporcuları Geliştirme ve Güçlendirme Derneği'nde yapıldı. Önder Erdem genel kurulda yaptığı konuşmada 2 dönem başkan olarak görev yaptığını, destekleriyle herkesin yanında olduğunu, 4 yıllığına yönetim kurulundaki arkadaşları ile tekrar göreve talip olduklarını belirterek, güvenlerine layık olacaklarını ve üyelerden destek istediklerini söyledi. Genel kurulda görüşülen gündem maddelerinden sonra oylama yapıldı. 123 üyeden 67 üyenin oy kullandığı, oyların tamamını alan mevcut Başkan Önder Erden 4 yıllığına yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Üçüncü dönem yeniden başkan seçilen Önder Erdem'den başka aday çıkmadı. Yeniden başkan seçilen Erdem kendilerine güvenerek bu görevi veren üyelere teşekkür etti.

Oylama sonucunda yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Sezgin Fatih Savaş, Atınç Şekerdil, Murat Bezirgan, Mahir Özgenenel ve Önder Hamurcu.

Vezirköprü Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanlığı seçimine Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Eyüp Güler, Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, ilçedeki esnaf odası başkanları, kooperatif başkanları ve üyeler katıldı. - SAMSUN