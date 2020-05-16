Erdem: "Emlak vergisi ödemeleri son güne kalmasın"
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Erdem: "Emlak vergisi ödemeleri son güne kalmasın"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinin devam ettiğini belirterek vatandaşlardan ödemeleri son güne bırakmamalarını istedi.

Erdem:
16.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:49

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinin devam ettiğini belirterek vatandaşlardan ödemeleri son güne bırakmamalarını istedi. Erdem, 65 yaş üstü vatandaşların talep etmesi halinde mobil veznelerin evlerine gönderilebileceğini de belirtti.

Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti Mayıs ayı boyunca devam edecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Korona virüs sebebiyle sosyal mesafenin önem kazandığı bu dönemde, vergisini ödemek isteyen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için bir takım önlemler aldıklarını belirtti. Sıkıntılı bir süreçte bulunduğumuza dikkat çeken Başkan Erdem, 15-30 Mayıs arasındaki süreçte sadece 7 iş günü olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bunu dikkate alarak ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi. Erdem, "Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve ardından gelen ramazan bayramı sebebiyle Mayıs ayında sadece 7 iş günümüz var. Vatandaşlarımızdan bu salgın döneminde emlak vergisi ödemelerini çok geriye bırakmamalarını rica ediyorum. Nilüferliler çok fazla vakit geçirmeden vergi ödemelerini belediyeye gelerek yapabilirler. Ayrıca internet ortamından da ödemelerini kolaylıkla yapabilirler. İsteyen vatandaşlarımız Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net adresinden bize ulaşabilir" dedi.

Başkan Erdem, Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için mobil vezne kurduklarını da belirtti. Erdem, "65 yaş üstü vatandaşlarımız Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak bu konuda bizden yardım isteyebilir ve mahalle muhtarları aracılığıyla bize ulaşabilirler. Talep gelmesi halinde mobil veznelerimiz evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evlerine giderek ödemelerini kolaylıkla yapmalarını sağlıyor" dedi.

Vatandaşlar Nilüfer Belediyesi veznelerinin yanı sıra ödemelerini Beşevler Karafatma Meydanı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özlüce, İl Tapu Müdürlüğü ve Ataevler Magazin Outlet önünde bulunan Nilüfer Belediyesi akıllı vezne sistemleri - kiosklardan nakit veya kredi kartıyla da yapabiliyor.

Ayrıca isteyenler, Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net internet sitesi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak vergilerini kolaylıkla internet üzerinden ödeyebilir. Bir başka emlak vergisi ödeme seçeneği de posta çeki yoluyla oluyor. Nilüferliler, Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına ödemelerini havale edebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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