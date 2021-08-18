Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım kaptanlığı yapan Eda Erdem Dündar, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Eda Erdem Dündar ile ilgili internette en çok "Erdem Dündar kimdir? Eda Erdem Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularının cevaplarını aratırken, cevaplar haberimizde!

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR?

Eda Erdem22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta blokta oynayan Türk voleybolcu, Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı.

Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

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