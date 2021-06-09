Erdem Destek 2021 Programı Proje Başvuru Süreci Tamamlandı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselisi ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler...