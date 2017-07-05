Erdem'den DSİ 21. Bölge Müdürülüğü'ne Ziyaret

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, DSİ 21. Bölge Müdürülüğü'nü ziyaret etti.



Milletvekili Erdem, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ilçelerde yapımları devam eden gölet projelerini, DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ile değerlendirdiklerini ifade etti.



Zirai sulama durumunu da konuştuklarını aktaran Erdem, şunları kaydetti:



"An itibariyle başta Söke Sulama Birliği olmak üzere tüm sulama birliklerinin talep ettiği su miktarı barajlarımızdan fazlasıyla salıverilmiş durumdadır. Zirai sulamada sıkıntı yaşanmayacaktır. Sulama Birlikleri ve Ziraat Odası başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde zirai sulamada sorun kalmadığını teyit ettik."