Erdem Çenesiz, güven tazeledi

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Erdem Çenesiz, güven tazeledi

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz'e emanet edildi. 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını çoğunluğun oyu ile aldı.

Kaynak: Dunya.com

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