Erdem Çenesiz, güven tazeledi

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz'e emanet edildi. 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını çoğunluğun oyu ile aldı.