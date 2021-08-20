Erdem Can, NBA'de yardımcı antrenörlük yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdem Can, NBA'de yardımcı antrenörlük yapacak

Erdem Can, NBA'de yardımcı antrenörlük yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko'da 2012 yılından bu yana görev yapan Erdem Can, kariyerine Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yardımcı antrenör olarak devam edecek.

Fenerbahçe Beko'da 2012 yılından bu yana görev yapan Erdem Can, kariyerine Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yardımcı antrenör olarak devam edecek. 

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol takımında 2012 yılından bu yana görev alan yardımcı antrenör Erdem Can ile yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığını açıkladı. Erdem Can'ın kariyerine NBA'de yardımcı antrenör olarak devam edeceğini açıklayan sarı-lacivertli kulüp, katkılarından dolayı deneyimli antrenöre teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne 2012 yazında katılan ve EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere erkek basketbolda yaşadığımız birçok özel başarıda emekleri bulunan yardımcı antrenörümüz Erdem Can ile yollarımız karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Erdem Can, kariyerine NBA'de devam edecektir. Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi'nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir. Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA'de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Değerli antrenörümüz Erdem Can'a, Fenerbahçe Ailesi'ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Erdem Can'ın NBA'de yardımcı antrenörlük yapacağı takımın ise Batı Konferansı ekiplerinden Utah Jazz olduğu öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hamid Karzai Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe Davut Güloğlu
Spor Gervinho Arda Turan Mert Günok Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erdem Can, NBA'de yardımcı antrenörlük yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 18:21:29. #1.16#

title