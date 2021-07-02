Erdem: "23 Nisan Mahallesi'ne bütün hizmetler gelecek"

23 Nisan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleye yeni bir park ve pazar alanı kazandıracaklarını söyledi.

23 Nisan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleye yeni bir park ve pazar alanı kazandıracaklarını söyledi.

"Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları", bu ay Nilüfer'in yeni mahallelerinden biri olan 23 Nisan Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, Mahalle Komitesi üyeleri ve vatandaşların katıldığı buluşmada, mahalle sakinleri söz alarak sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri ile uzun süredir çevrimiçi buluşarak sorunları dinlediklerini söyleyen Başkan Erdem artık normalleşmeye gidilmesiyle birlikte bundan sonra yüz yüze buluşmayı istediğini belirterek, "Bu son çevrimiçi toplantımız olacak sanırım. Bundan sonra artık sizlerle yüz yüze görüşmeyi planlıyoruz. Yüz yüze toplantıları çok özledik. Ama elbette yine tedbirli olmaya devam ederek" diye konuştu.

23 Nisan Mahallesi'nde yaşamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri de ilçenin en yeni mahallelerinden birinde yaşamanın verdiği sorunlara dikkat çektiler. Mahallede hiç okul olmamasından şikayet eden vatandaşlar Başkan Erdem'den daha fazla park, yürüyüş yolları, spor alanları, gençler için faaliyet alanları istediler. 23 Nisan Mahalle sakinlerinin en büyük şikayetlerinden biri de yaya yollarındaki parklanmalar ve çekçekçi adı verilen kağıt toplayıcılarının yer altı konteynerlerinde oluşturduğu kirlilik oldu.

Sıkıntıları dinleyip tek tek not alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dile getirilen okul ihtiyacı ve altyapı sorunları gibi bir çok konunun ilçe belediyesi sorumluluk alanı dışında olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdem, "Taleplerinizin çoğu bizim yetki alanımız dışında. Biz ilçe belediyesi olarak sadece üst yapı asfalt, kaldırım, yeşil alan ve spor alanları yapabiliriz. Okul sorunu Milli Eğitim Bakanlığı yetkisinde. 23 Nisan'da bir okul olmadığını biliyoruz ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen belediye olarak kendimize ait bir alanda hayırsever desteğiyle okul yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

23 Nisan Mahallesi'nde 5 park bulunduğunu açıklayan Başkan Erdem, caminin hemen arkasındaki alanda yeni bir park yapmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Parkta yürüyüş yolu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı olacağını belirten Başkan Erdem, " Sizlerden yürüyüş yolları ve spor alanları için çok talep aldık. Boş alanları belirleyip bize ait olan alanlarda ihtiyaçlarınızı karşılamak için çalışacağız" dedi.

Yer altı çöp konteyneri uygulamasının hayata geçirildiği mahallelerden biri olan 23 Nisan Mahallesi'nde çekçekçi adı verilen kağıt toplayıcılarının buralarda çirkin görüntülere yol açtığı yönünde çok şikayet aldıklarını belirten Başkan Erdem, "Yer altı konteynerleri modern bir uygulama ve bu uygulamada 23 Nisan da örnek bir mahalle. Çekçekçi dediğimiz kişilere yönelik emniyet müdürlüğü ile birlikte operasyon yaptık, ama çözüm olmadı. Geçen sene yeraltı konteynerleri için kilit yaptırdık. Ancak büyük bir maliyetle yaptırdığımız kilitler kırıldı. Şimdi soruna başka çözümler arıyoruz" dedi.

23 Nisan Mahallesi'nde kurulan pazarı yetersiz bulan vatandaşların bu talebiyle ilgili de konuşan Başkan Erdem, "Kurulan pazardaki pazarcı sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Mahallesi'ne yeni modern bir pazar alanı yapacağız" dedi.

Belediye olarak yetki alanındaki sorunları çözeceklerini belirten Başkan Erdem, "Sorumluluk alanımız dışındaki konularda sizin yerinize ilgili kurumlara sıkıntıları iletiriz. Nilüfer, kültürün sanatın ve eğitimin kenti. 23 Nisan Mahallemize de yakın zamanda ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı