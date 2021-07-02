Erdem: "23 Nisan Mahallesi'ne bütün hizmetler gelecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdem: "23 Nisan Mahallesi'ne bütün hizmetler gelecek"

Erdem: '23 Nisan Mahallesi'ne bütün hizmetler gelecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

23 Nisan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleye yeni bir park ve pazar alanı kazandıracaklarını söyledi.

23 Nisan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleye yeni bir park ve pazar alanı kazandıracaklarını söyledi.

"Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları", bu ay Nilüfer'in yeni mahallelerinden biri olan 23 Nisan Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, Mahalle Komitesi üyeleri ve vatandaşların katıldığı buluşmada, mahalle sakinleri söz alarak sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri ile uzun süredir çevrimiçi buluşarak sorunları dinlediklerini söyleyen Başkan Erdem artık normalleşmeye gidilmesiyle birlikte bundan sonra yüz yüze buluşmayı istediğini belirterek, "Bu son çevrimiçi toplantımız olacak sanırım. Bundan sonra artık sizlerle yüz yüze görüşmeyi planlıyoruz. Yüz yüze toplantıları çok özledik. Ama elbette yine tedbirli olmaya devam ederek" diye konuştu.

23 Nisan Mahallesi'nde yaşamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri de ilçenin en yeni mahallelerinden birinde yaşamanın verdiği sorunlara dikkat çektiler. Mahallede hiç okul olmamasından şikayet eden vatandaşlar Başkan Erdem'den daha fazla park, yürüyüş yolları, spor alanları, gençler için faaliyet alanları istediler. 23 Nisan Mahalle sakinlerinin en büyük şikayetlerinden biri de yaya yollarındaki parklanmalar ve çekçekçi adı verilen kağıt toplayıcılarının yer altı konteynerlerinde oluşturduğu kirlilik oldu.

Sıkıntıları dinleyip tek tek not alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dile getirilen okul ihtiyacı ve altyapı sorunları gibi bir çok konunun ilçe belediyesi sorumluluk alanı dışında olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdem, "Taleplerinizin çoğu bizim yetki alanımız dışında. Biz ilçe belediyesi olarak sadece üst yapı asfalt, kaldırım, yeşil alan ve spor alanları yapabiliriz. Okul sorunu Milli Eğitim Bakanlığı yetkisinde. 23 Nisan'da bir okul olmadığını biliyoruz ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen belediye olarak kendimize ait bir alanda hayırsever desteğiyle okul yapılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

23 Nisan Mahallesi'nde 5 park bulunduğunu açıklayan Başkan Erdem, caminin hemen arkasındaki alanda yeni bir park yapmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Parkta yürüyüş yolu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı olacağını belirten Başkan Erdem, " Sizlerden yürüyüş yolları ve spor alanları için çok talep aldık. Boş alanları belirleyip bize ait olan alanlarda ihtiyaçlarınızı karşılamak için çalışacağız" dedi.

Yer altı çöp konteyneri uygulamasının hayata geçirildiği mahallelerden biri olan 23 Nisan Mahallesi'nde çekçekçi adı verilen kağıt toplayıcılarının buralarda çirkin görüntülere yol açtığı yönünde çok şikayet aldıklarını belirten Başkan Erdem, "Yer altı konteynerleri modern bir uygulama ve bu uygulamada 23 Nisan da örnek bir mahalle. Çekçekçi dediğimiz kişilere yönelik emniyet müdürlüğü ile birlikte operasyon yaptık, ama çözüm olmadı. Geçen sene yeraltı konteynerleri için kilit yaptırdık. Ancak büyük bir maliyetle yaptırdığımız kilitler kırıldı. Şimdi soruna başka çözümler arıyoruz" dedi.

23 Nisan Mahallesi'nde kurulan pazarı yetersiz bulan vatandaşların bu talebiyle ilgili de konuşan Başkan Erdem, "Kurulan pazardaki pazarcı sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Mahallesi'ne yeni modern bir pazar alanı yapacağız" dedi.

Belediye olarak yetki alanındaki sorunları çözeceklerini belirten Başkan Erdem, "Sorumluluk alanımız dışındaki konularda sizin yerinize ilgili kurumlara sıkıntıları iletiriz. Nilüfer, kültürün sanatın ve eğitimin kenti. 23 Nisan Mahallemize de yakın zamanda ihtiyaç duyulan bütün hizmetleri getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdem: "23 Nisan Mahallesi'ne bütün hizmetler gelecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:35:05. #1.16#

title