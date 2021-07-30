Erdelli-Büknüş Güzergahında Asfalt Çalışması
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Erdelli-Büknüş Güzergahında Asfalt Çalışması

Erdelli-Büknüş Güzergahında Asfalt Çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

İl genelinde yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da, Erdelli-Büknüş güzergâhında mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolda asfalt çalışmasını tamamladı.

Yol çalışmasını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, mevcut güzergâhı yaklaşık 8 mahallenin kullandığını ifade ederek, çalışmanın önemine değindi.

Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da, Erdelli-Büknüş güzergâhında mahalleler arası ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu. Çalışmanın mahalleler için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz il genelinde özveriyle çalışıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Erdelli-Büknüş güzergâhında mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolda asfalt çalışmamızı tamamladık. Yaklaşık 8 mahalle arası bağlantıyı sağlayan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" dedi.

Kaynak: Bültenler

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