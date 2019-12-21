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Erdekspor'un beyin kanaması geçiren kalecisi tedavi altına alındı

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Erdekspor'un kalecilerinden Hanefi Akça (18), beyin kanaması geçirdi.

21.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:44
Erdekspor'un beyin kanaması geçiren kalecisi tedavi altına alındı

Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Erdekspor'un kalecilerinden Hanefi (18), beyin kanaması geçirdi.

Takımının antrenmanından sonra rahatsızlanan Akça, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahalede beyin kanaması teşhisi konulan kaleci, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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