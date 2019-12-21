Erdekspor'un beyin kanaması geçiren kalecisi tedavi altına alındı
Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Erdekspor'un kalecilerinden Hanefi Akça (18), beyin kanaması geçirdi.
Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Erdekspor'un kalecilerinden Hanefi Akça (18), beyin kanaması geçirdi.
Takımının antrenmanından sonra rahatsızlanan Akça, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki müdahalede beyin kanaması teşhisi konulan kaleci, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Akça'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.