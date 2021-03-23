Erdekli taksiciden korona virüsüne karşı şeffaf kabin

Erdek'te Bülent Mutluer isimli ticari taksi şoförü korona virüsünden korunmak için araç içerisinde şeffaf kabin oluşturdu.

Erdek'te kurumlar koordinesinde korona virüse önlem olarak her türlü tedbirler arttırılarak devam ederken bazı esnaf da kendi önlemlerini alıyor.

Kendi imkanıyla önlem alanlar arasında yer alan esnaflardan biri de Erdek'te taksicilik yapan Levent Mutluer isimli taksi şoförü oldu.

Levent Mutluer 300 liraya mal ettiği şeffaf kabinle hem kendini hem de taksisine binecek olan müşterilerini olası salgına karşı önleme mücadelesi veriyor. Garaj da taksicilik yaptığını söyleyen Mutluer "Böyle bir tedbir yoluna gittim, etkili bir çözüm bulduğumu da düşünüyorum. Aracıma binen yolcuyla şoför arasında herhangi bir hava teması ve fiziksel temas söz konusu olmuyor. Bu şartlar altında biz olası korona virüs taşıyıcısıysak yolcularımıza bulaşmasın, onlarda da varsa bize bulaş olmasın anlayışı içerisinde böyle bir çözüm aklımıza geldi ve uygulamaya başladık." dedi.

Korona virüse karşı aracını düzenli olarak dezenfekte ettiğini ifade eden Mutluer "Müşterilerime maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyorum. Taksiye 3 kişiden fazla müşteri kesinlikle almıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı