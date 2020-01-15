Erdekli öğrencilerden "Yiyecek Ürünleri" sunum sergisi
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Erdekli öğrencilerden "Yiyecek Ürünleri" sunum sergisi

Kapıdağ MTA Lisesi öğrencilerince, BENGİ Projesi kapsamında "Yiyecek Ürünleri" sergisi açıldı.

15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:25
Erdekli öğrencilerden

Kapıdağ MTA Lisesi öğrencilerince, BENGİ Projesi kapsamında "Yiyecek Ürünleri" sergisi açıldı.


Kapıdağ MTA Lisesi'nin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Milli Eğitim Müdürü Camgöz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından yiyecek ürünlerinin yer aldığı sergiye katılan konuklar, serginin gerçekleşmesini sağlayan öğrencilerden eğitim gördükleri alanda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Sergi sonunda, konuklar öğrencilerle birlikte okuma saati etkinliğine katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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