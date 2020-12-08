Erdekli Müstahsil Zeytin Borsası'na yoğun ilgi gösteriyor
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Erdekli Müstahsil Zeytin Borsası'na yoğun ilgi gösteriyor

08.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:11
Erdekli Müstahsil Zeytin Borsası'na yoğun ilgi gösteriyor

Erdek'te Belediye, Ziraat Odası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının ortak çalışmasıyla geçici zeytin borsası kuruldu.

Erdek'te Belediye, Ziraat Odası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının ortak çalışmasıyla geçici zeytin borsası kuruldu.

2020/2021 zeytin hasat döneminin hızla sürdüğü şu günlerde Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden üreticilerin bir bölümü ürünlerini, peşin para ile satın alan Zeytin Borsası'nda değerlendiriyor. Erdek Stadı karşısındaki Tır ve kamyon park alanına kurulan Zeytin Borsası'nda, alım yapan özel kişi ve firmalara tahsis edilen stantlarda alt ve üst zeytin alımları sürüyor.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği Erdek Zeytin Borsası hakkında bilgi veren Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, zeytin alıcılarının aynı noktada toplanmasının üreticiler adına son derece olumlu bir destek olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zeytin alımlarını gerçekleştiren tüccarlar tarafından toplu yerde yapılacak alımların hem fiyat konusunda serbest rekabete katkısı olacağını, hem de bahçelerden izinsiz toplanan zeytinlerin satış noktasında yapılacak güvenlik denetimi ile kontrol altına alındığını belirten Özgör, bu uygulamayla üreticinin haklarının korunduğunu söyledi.

Öte yandan borsada günlük olarak 40 bin kilogram zeytinin işlem gördüğünü, alt yağlık olarak tabir edilen dip zeytinin kilogramının 2 ile 2,5 lira, üst yağlık zeytin kilogramının 3 ile 3,5 lira, tuzlamalık zeytinin ise 8 ile 12 liradan işlem gördüğünü, az da olsa tuzlamak için üst seçme zeytinlerin değişken fiyatlarla tüccarlar tarafından üreticiden satın alındığını açıklandı. - BALIKESİR

Erdekli Müstahsil Zeytin Borsası'na yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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