Erdekli muhtarlar Balıkesir'de çalışma ziyaretleri yaptı
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Erdekli muhtarlar Balıkesir'de çalışma ziyaretleri yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdekli muhtarlar Balıkesir'de çalışma ziyaretleri yaptı

Erdek Muhtarlar Derneği temsilcileri ziyaret Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaret etti.

Erdek Muhtarlar Derneği temsilcileri ziyaret Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaret etti. Baycan ve beraberindeki muhtarların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile görüşüldü.

Erdek Muhtarlar Derneği yeni Başkanı Semra Baycan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, bölgeyi yakından ilgilendiren sorunların yer aldığı raporu Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal'a sundu.

Her iki daire müdürü ile yapılan görüşmede söz alan Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, her yağışta taşan Kapıdağ'daki derelerin ıslahını, Paşaliman Adası ile kırsal Narlı ve İlhan Mahallelerinde bulunan midye çiftliklerinin, vatandaşların denize girdiği plaj alanlarından daha uygun bölgelere taşınmasını, Erdek merkez ve kırsal mahallelerdeki çocuk oyun parklarının aydınlatılmasını, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan bakım evine nakledilmesini gündeme getirirken, Erdek Merkez Zeytinli ve Sahil Mahallelerinde, toprak olan yolların iyileştirilmesini talep eden çalışmaların yer aldığı raporu sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü, muhtarlarla sürekli istişare içinde olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını ifade etti. - BALIKESİR

Erdekli muhtarlar Balıkesir'de çalışma ziyaretleri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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