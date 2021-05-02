Erdekli hayırsever Soydan koronadan vefat etti
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Erdekli hayırsever Soydan koronadan vefat etti

Erdekli hayırsever Soydan koronadan vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek'in tanınmış hayırseverlerinden ve CHP Erdek İlçe Başkanlığı da yapan Burhanettin Soydan (94) vefat etti.

Erdek'in tanınmış hayırseverlerinden ve CHP Erdek İlçe Başkanlığı da yapan Burhanettin Soydan (94) vefat etti. Soydan, bir süredir Bandırma'da özel bir hastane de, Covid-19 tedavisi görüyordu.

1926 yılında, mübadele (karşılıklı göç) yoluyla Selanik Vodina'dan ülkemize gelip, Erdek'e yerleşen ve "Vodinalı Mehmet" olarak tanınan Mehmet beyin oğlu Burhanettin Soydan, yardımseverliğiyle tanınıyordu. Soydan, 1962 yılında, o zamanki ismi "Şeytanköy" olan Ormanlı Mahallesi'ne ilkokul yaptırmıştı. Erdek'te 30 yıl CHP ilçe başkanlığı yapan Soydan, bir süre önce de Erdek Belediyesi'ne yeni bir hasta nakil aracı bağışlamıştı.

Soydan, anne ve babası adına kurduğu bir vakıf aracılığıyla Erdek'e 100 yataklı bir huzurevi kazandırmak için çalışıyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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