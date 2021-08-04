Erdekli Gökay, satrançta Balıkesir il birincisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdekli Gökay, satrançta Balıkesir il birincisi

Erdekli Gökay, satrançta Balıkesir il birincisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erdekli Gökay Budak, satrançta Yıldızlar ve Küçükler Yaş Gruplarında Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

Erdekli Gökay Budak, satrançta Yıldızlar ve Küçükler Yaş Gruplarında Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

2021 yılı Balıkesir Yıldızlar ve Küçükler Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda, yarışmaya 9 yaş grubu kategorisinde katılan Budak, oynadığı beş maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşıp, eylül ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkını elde etti.

Gökay, Türkiye Şampiyonası için de hazırlıklarını Bursa Nida Satranç Kulübü ve Milli Takım antrenörü Ferhat Kuru ve İranlı IM Morteza Darban'ın gözetiminde sürdürüyor. Gökay Budak, Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olduğu takdirde 9 yaş kategorisinde Milli Takım'a seçilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdekli Gökay, satrançta Balıkesir il birincisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 20:11:35. #1.15#

title