Erdekli Gökay, satrançta Balıkesir il birincisi

Erdekli Gökay Budak, satrançta Yıldızlar ve Küçükler Yaş Gruplarında Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

Erdekli Gökay Budak, satrançta Yıldızlar ve Küçükler Yaş Gruplarında Balıkesir İl Şampiyonu oldu.

2021 yılı Balıkesir Yıldızlar ve Küçükler Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda, yarışmaya 9 yaş grubu kategorisinde katılan Budak, oynadığı beş maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşıp, eylül ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkını elde etti.

Gökay, Türkiye Şampiyonası için de hazırlıklarını Bursa Nida Satranç Kulübü ve Milli Takım antrenörü Ferhat Kuru ve İranlı IM Morteza Darban'ın gözetiminde sürdürüyor. Gökay Budak, Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı olduğu takdirde 9 yaş kategorisinde Milli Takım'a seçilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı