Erdekli çiftçiler Bursa Tarım fuarında

10.10.2019 13:39

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 300 civarındaki üretici ortağını Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürdü.



Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılmak üzere,10 minibüs ile Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının ilk durağı Marmarabirlik'in Bursa Başköy Bölgesinde faaliyet gösteren entegre tesisleri oldu. Burada Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlgen ile Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar tarafından karşılanan Erdek'li çiftçiler, tesisleri gezme fırsatını buldular. İdari amirler tarafından entegre tesisler içinde yer alan kuru sele tuzlama, vakumlama, yağhane ve lisanslı depolar gezilerek çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın düzenlendiği merkeze geçen çiftçiler, Fuar alanında bulunan tüm stantları dolaşarak tarımda en son teknolojileri tanıma fırsatı buldular. Fuar gezisi saat 17.00'de sona eren çiftçiler, Erdek'e dönmek üzere Bursa'dan ayrıldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA