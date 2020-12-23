Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

23.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:05
Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Erdekli atletleri yeni yılda yoğun yarış trafiği bekliyor.

Erdekli atletleri yeni yılda yoğun yarış trafiği bekliyor. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, korona virüs önlemlerine dikkat ederek küçük gruplar halinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulübün başkanlığını ve antrenörlüğünü yürüten, aynı zamanda da Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü yapan Niyazi Gülhan ile 2021 Ocak ayından itibaren başlayacak olan çok sayıda Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporcular, çalışmalarını Erdek 18 Eylül Stadyumu ve İlçe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriyorlar.

Çalışmalar hakkında konuşan Niyazi Gülhan, "Emin adımlarla yarışmalara hazırlanıyoruz. Tabi ki önemli bir sürecin içerisinde olduğumuzun da farkındayız. Bunun için gerekli olan korona virüs önlemleri ne ise hepsine fazlasıyla uyuyoruz.

Bu önlemler çerçevesinde; 9-10 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Komple Atlet Salon Ligi 1. Kademe Yarışmalarına, 23-24 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Yarışmalarına, 26-27 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Yarışmalarına, 30-31 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan U18 Türkiye Salon Atletizm Yarışmaları başta olmak üzere yıl içerisinde yapılacak olan bütün yarışmalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız her zaman söylediğimiz gibi çocuklara yatırım yaparak Türk Sporuna, Türk Milli Takımına hizmet etmektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:27:04. #1.15#
title