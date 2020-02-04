Erdek ve Burhaniye'de kaçak midye ve sünger avcılığıyla mücadele
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Erdek ve Burhaniye'de kaçak midye ve sünger avcılığıyla mücadele

Balıkesir'in Erdek ve Burhaniye ilçelerinde kaçak midye ve sünger avcılığına yönelik operasyon düzenlendi.

04.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:42
Erdek ve Burhaniye'de kaçak midye ve sünger avcılığıyla mücadele

'in ve ilçelerinde kaçak midye ve sünger avcılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde R.B'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta, 850 gram midye ele geçirildi.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi sahili Gadana mevkisinde ise H.P'nin sünger avladığı tespit edildi.

Şüphelilere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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