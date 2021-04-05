Erdek Ülkü Ocakları açıldı
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Erdek Ülkü Ocakları açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Erdek Ülkü Ocakları açıldı

Erdek'te 8 yıldır aktif olmayan Ülkü Ocakları yeniden açıldı.

Erdek'te 8 yıldır aktif olmayan Ülkü Ocakları yeniden açıldı. Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan tarafından Erdek Ülkü Ocağı Başkanlık görevine atanan Arif Kılıç'a Türk Bayrağı hediye edildi.

Ülkü Ocağı'nın açılışında konuşan Balıkesir Ülkü Ocağı İl Başkanı Kazım Çalışkan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın takdirleriyle Balıkesir Ülkü Ocakları olarak, Erdek'te Ülkü Ocağı'nın açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Uzun yıllar sonra Erdek'te yeniden sancağın dalgalanacağını belirten Çalışkan, emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışkan'ın ardından söz alan Erdek Ülkü Ocağı Başkanı Arif Kılıç ise, ilçede 8 yıldır kapalı olan Erdek Ülkü Ocağı'nın açılmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Ülkücü hareketin karar alma mekanizmasında olmasından şeref duyduğunu dile getiren Kılıç, "Ocak yöneticilerimiz ile davamızı genç nesillere anlatmak bizlerin borcudur. Açılışımıza katılarak bizleri destekleyen, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış töreni sona erdikten sonra Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı ve Erdek Ülkü Ocağı Başkanı Arif Kılıç tarafından, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz makamlarında ziyaret edildi.

Erdek Ülkü Ocağı'nın açılışı için düzenlenen törene Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı ve yönetimi, AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, Erdek Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Erdek Ülkü Ocakları açıldı
Erdek Ülkü Ocakları açıldı
Erdek Ülkü Ocakları açıldı
Erdek Ülkü Ocakları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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