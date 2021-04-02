Erdek'ten İdlip'e 180 çuval un bağışı

Balıkesir İl Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz için 'Un Bağışı Kampanyası' başlatıldı.

Balıkesir İl Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz için 'Un Bağışı Kampanyası' başlatıldı.

Balıkesir İl Müftülüğünce düzenlenen kampanya kapsamında, Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Çakıl Mahallesi sakinleri, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşayan kardeşlerimize gönderilmek üzere 180 çuval un karşılığı bedeli Diyanet Vakfı Erdek Şubesi'ne bağışladı.

Erdek Müftü Vekili Hilmi Çetin, Suriye'nin İdlip bölgesinde çok zor koşullarda yaşama mücadelesi veren din kardeşlerimiz için Balıkesir İl Müftülüğü'nce başlatılan 'Un Bağışı Kampanyası'na 180 çuval un bedeli bağışı yaparak destek veren Çakıl Mahallesi sakinlerine teşekkür etmek için mahalleyi ziyaret ederek mahalle muhtarına makbuzu teslim etti. Çakıl Mahallesi'nin kampanyaya 180 çuval un karşılığı bedelle katıldığını dile getiren Müftü Vekili Çetin, Erdek'te de bugüne kadar 260 çuval un karşılığı bağışın gerçekleştiğini açıkladı.

Un Bağışı Kampanyası'nın 10 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Müftü Vekili Çetin, 1 çuval un bedelinin 150 lira olduğunu sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı