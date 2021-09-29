Erdek'te zeytin bahçesi yolları onarıldı

BALIKESİR (İHA) - Erdek'te yaklaşan zeytin hasadı öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerin zeytinlik alanlara ulaşımını sağlayan yollar onarıldı.

Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçemizde yer alan Katikirman, Arnavutköy, Apostol ve Kabatarla mevkilerinde zeytin bahçesi yollarında onarım ve düzenleme çalışmalarını yerine getirdi. Söz konusu mevkilerde yer alan zeytin bahçesi yollarında yapılan yenileme ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Erdek İlçe Başkanlığı, bahçe yollarının onarım çalışmaları sorumluluğunun Erdek Belediyesi'ne ait olmasına rağmen, Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çiftçilerin kullandığı Katikirman, Arnavutköy, Apostol ve Kabaktarla meralarının yollarında düzenleme ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiğini bildirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri