Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık
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Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık

Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde "Millet İttifakı"nın adayı Burhan Karışık meclis üyelerinden 9 oy alarak yeni başkan seçildi.

Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde "Millet İttifakı"nın adayı Burhan Karışık meclis üyelerinden 9 oy alarak yeni başkan seçildi.

Erdek Belediye Başkanlığına 'Millet İttifakı' adayı, CHP'li Burhan Karışık seçildi. Karışık 9 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı'ya 6 oy çıktı. Belediye başkanlığı için üç turlu seçim yapıldı. Her üç turda da 9 oy alıp, CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" adayı CHP'li Burhan Karışık, Erdek Belediye Başkanlığına seçilirken, "Millet İttifakı" adayı AK Parti'li Mehmet Ali Yağcı ise 6 oy aldı.

Seçimin ardından Belediye Başkanlığına seçilen Burhan Karışık, "Bana bu görevi layık görenlere teşekkür ederim. Erdek'e en iyi hizmeti vermeye çalışacağım" dedi.

Burhan Karışık, 25.01.1959'da Erdek'te doğdu. Politikaya Anavatan Partisi'nde başlayan Karışık, bir dönem bu partiden Erdek Belediye Meclisi üyeliği yaptı. Ardından bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde meclis üyeliğini yürüten Karışık, daha sonra CHP'ye geçti. - BALIKESİR

Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık
Erdek'te yeni başkan Burhan Karışık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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