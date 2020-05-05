Erdek'te "Vefa Grubu" 555 vatandaşa hizmet verdi
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Erdek'te "Vefa Grubu" 555 vatandaşa hizmet verdi

Erdek'te
05.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:00

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı 555 vatandaşa, Vefa Sosyal Destek Grubu yardıma koştu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı 555 vatandaşa, Vefa Sosyal Destek Grubu yardıma koştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları zorunlu olan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri koşuyor. Vefa Sosyal Destek iletişim hattına vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek, 175 kişilik görevli personel tarafından tedarik edilen malzemeler evlerine götürülüp, kendilerine teslim ediliyor.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Vefa Sosyal Destek İletişim hattına vatandaşlardan Nisan ayı başından beri 555 vatandaştan başvuru geldiğini belirterek, talepleri uygun görülen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince yerine getirildiğini bildirdi.

Diğer yandan 290 kişiye Seyahat İzin Belgesi verildiğini, ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda yardım paketlerinin dağıtıldığını belirten Kaymakam Çalık, bin 100 aileye de sosyal yardım parasının PTT çalışanları aracılığı ile teslim edildiğini söyledi. Vatandaşların "Evde Kal " çağrılarına ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına genelde uyulduğunu, kırsal mahallelerde ki gençlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek evlerinde kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını vefa grubunun ziyaret ederek yerine getirdiklerini kaydeden Kaymakam Çalık, tüm görevlilere özverili çalımlarından dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların kurallara uymasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendiren Kaymakam Çalık, "Evde hayat var, zorunlu olmadıkça lütfen evi tercih edin. Evde aile var, sevgi var, huzur var, güven var, sağlık var" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

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