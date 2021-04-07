Erdek'te vatandaşlardan BASKİ'ye sitem
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Erdek'te vatandaşlardan BASKİ'ye sitem

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Erdek'te vatandaşlardan BASKİ'ye sitem

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanmasına başlanan kısıtlama günlerinde, kapalı işyerleri ile konutlara ait su sayacı okuma çalışması yürütüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanmasına başlanan kısıtlama günlerinde, kapalı işyerleri ile konutlara ait su sayacı okuma çalışması yürütüyor.

Erdek'te Cumartesi günü sahada görev yapan BASKİ su sayacı okuma personeli, konutlarda su sayacı okunmasını başarıyla gerçekleştirirken, kısıtlamadan dolayı kapalı işyerlerinde ise okunamayan su sayaçlarında yer alan endeksi okuyamadıkları için fiyatlandırma yapamıyor.

Kısıtlamadan dolayı hafta sonları kapalı olan işyerlerindeki su sayaçlarındaki son endeks rakamlara ulaşamayan su sayacı okuma personeli, 0 (sıfır) lira su faturası tahakkuk etmek zorunda kalıyor.

Ayrıca, kapı önlerine bırakılan faturalar rüzgar nedeniyle uçuyor, abonenin su sayacının faturalandırılmasından haberi bile olmuyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başladığı hafta sonları su sayacı okuma çalışmalarının yürütülmesine tepki gösteren işyeri sahipleri, "Dükkanların kapalı olduğu cumartesi günü su sayacı nasıl okunur?" sorusunu BASKİ Genel Müdürlüğü Erdek İşletme Şefliği yetkililerine yöneltiyor. - BALIKESİR

Erdek'te vatandaşlardan BASKİ'ye sitem
Erdek'te vatandaşlardan BASKİ'ye sitem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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