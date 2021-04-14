Erdek'te trafiğe dubalı çözüm
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Erdek'te trafiğe dubalı çözüm

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Erdek'te trafiğe dubalı çözüm

Trafik sorununa dubalı çözüm Erdek girişi otogar önünde bulunan yol duba ile ikiye bölündü.

Trafik sorununa dubalı çözüm Erdek girişi otogar önünde bulunan yol duba ile ikiye bölündü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe içi ulaşımda düzeni sağlamak amacıyla araçların yoğun olarak geçtiği otogar karşısı Adnan Menderes Caddesi'nde duba yerleştirme çalışması gerçekleştirdi.

Erdek girişi otogar önünde özellikle yaz aylarında tam bir keşmekeş haline dönüşen caddede trafiği rahatlatabilmek için duba yerleştirme çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi görevlilerince, Adnan Menderes Caddesi Erdek Jandarma Bölük Komutanlığı önüne denk gelen yol uzun bariyer yatar dubalarla ikiye bölündü. Sabit dubalar konularak trafik akışının çift yönlü sağlanmasının planlandığı bu cadde de trafik sorununun çözülmesi planlanıyor. - BALIKESİR

Erdek'te trafiğe dubalı çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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