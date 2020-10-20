Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü

20.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:55
Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Erdek ilçesinde Telekom'a ait hasarlı altyapı bacasında göçük oluştu.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Erdek ilçesinde Telekom'a ait hasarlı altyapı bacasında göçük oluştu. Göçük sırasında baca üzerinden bir otomobilin geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesinde bir sokakta Telekom'a ait bacada hasar oluşunca, Telekom görevlilerince hasarlı bacaya 4 duba konulup çevresine de uyarı bandı çekildi. Aradan geçen günler geçmesine rağmen bacanın onarımı gerçekleşmeyince, hasarlı baca son yağan yağmurların ardından çöktü. Mahalleli, günde onlarca aracın yanından geçtiği göçüğün bir felakete neden olmadan onarılması talebinde bulundu.

Erdek'in cadde ve sokaklarında Telekom'a ait çok sayıda sorunlu baca olduğunu belirten vatandaşlar, "Oysa böyle bir kurumsal şirket vurdumduymaz olamaz. Sorunlu bacalar nedeniyle gerek vatandaşlar gerekse araçlar için tehlike arz ediyor. Cadde ve sokaklarda bulunan birçok bacanın üzerinden araçlar geçerken kapakların yerinden oynaması nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana geliyor. Telekom yetkilileri ilçedeki sorunlu tüm bacalar acilen onarmalı" dedi. - BALIKESİR

Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Vladimir Putin Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Ercan Kesal Derviş Zaim Serdar Ortaç
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdek'te Telekom'a ait altyapı bacası çöktü - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 20:00:56. #1.14#
title