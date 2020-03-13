Erdek'te tarihi eser operasyonu Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ve ekipman ele geçirildi.



Balıkesir'in Erdek ilçesinde, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik 11 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 767 sikke ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Erdek ilçesinde örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yapan A.Y, S.G, Z.B, M.A, I.G, C.T, I.Y, A.F.Ç, L.D, M.D ve H.Y isimli (11) şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 767 adet çeşitli ebatlarda sikke, 2 adet haç şeklinde kolye ucu, 1 adet kabartmalı metal levha, 1 adet yıldızlı kokart, 4 adet metal arama dedektörü ve 2 adet kazma ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA