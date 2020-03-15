Erdek'te tahliye edilen öğretmenevinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir süre önce Valilik kararıyla deprem riski taşıdığı için boşaltılan Erdek Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü.
15.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:54
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bir süre önce Valilik kararıyla deprem riski taşıdığı için boşaltılan Erdek Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Halitpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA