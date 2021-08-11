Erdek'te sürat teknesinin çarptığı kadının arkadaşlarından tepki
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Erdek'te sürat teknesinin çarptığı kadının arkadaşlarından tepki

Erdek'te sürat teknesinin çarptığı kadının arkadaşlarından tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 Ağustos'ta sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının arkadaşları, sahilde bir araya geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 Ağustos'ta sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının arkadaşları, sahilde bir araya geldi.

Olayda yaşamını yitiren Elvan Fırat Taşdöğen'i anmak isteyen vatandaşlar, Çuğra sahilinde kadının plaj sandalyesi ve şemsiyesinin yanında toplandı.

Dua eden, denize çiçekler bırakan katılımcılar, Taşdöğen'in ölümüne neden olan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Çuğra sahilinde iki arkadaşıyla yüzen Elvan Fırat Taşdöğen (46), E.K. yönetimindeki sürat teknesinin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Erdek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan E.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Erdek'te sürat teknesinin çarptığı kadının arkadaşlarından tepki
Erdek'te sürat teknesinin çarptığı kadının arkadaşlarından tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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