Erdek'te sürat teknesi faciası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Elvan Taşdöğen (46) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Elvan Taşdöğen (46) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdek Sahil Mahallesi Çuğra mevkiinde bulunan plajda 3 arkadaş denizde kıyıya yakın yüzerlerken üzerlerine gelen sürat teknesini fark ettiler. 2 arkadaş hızla teknenin yanından uzaklaşırken, Elvan Taşdöğen isimli kadın sürat teknesinin üzerinden geçmesi sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Elvan Taşdöğen'e ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Elvan Taşdöğen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da ikamet ettiği öğrenilen evli ve 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen Sahil Mahallesi'nde bulunan Elmalık sitesinde kaldığı, tatilini Erdek'te geçirdiği öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürat teknesi sahibi Ender K. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı