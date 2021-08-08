Erdek'te sürat teknesi faciası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te sürat teknesi faciası

Erdek'te sürat teknesi faciası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Elvan Taşdöğen (46) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için girdiği denizde yüzerken üzerinden sürat teknesi geçen Elvan Taşdöğen (46) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdek Sahil Mahallesi Çuğra mevkiinde bulunan plajda 3 arkadaş denizde kıyıya yakın yüzerlerken üzerlerine gelen sürat teknesini fark ettiler. 2 arkadaş hızla teknenin yanından uzaklaşırken, Elvan Taşdöğen isimli kadın sürat teknesinin üzerinden geçmesi sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Elvan Taşdöğen'e ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerinde 112 acil servis doktorları tarafından yapıldı. Ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Elvan Taşdöğen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da ikamet ettiği öğrenilen evli ve 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen Sahil Mahallesi'nde bulunan Elmalık sitesinde kaldığı, tatilini Erdek'te geçirdiği öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürat teknesi sahibi Ender K. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında bilanço artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent
Spor Eda Erdem Burak Elmas Merve Çoban Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek'te sürat teknesi faciası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:04:01. #1.16#

title