Erdek'te şüpheli ölüm
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Erdek'te şüpheli ölüm

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:25
Erdek'te şüpheli ölüm

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Adaş (54) isimli şahıstan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Mehmet Adaş'ın Yalı Mahallesi Zekiye Yavuz Sokak'taki ikametine gelen 112 sağlık ekipleri, Adaş'ın banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş olarak bulunan Mehmet Adaş'ın mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu. Mehmet Adaş'ın beklenmedik ani ölümü ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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