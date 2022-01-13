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Erdek' te sokaktaki canlar unutulmadı

Erdek' te sokaktaki canlar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Erdek İlçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu soğuk ve yağışlı havada aç kalmamaları için sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek İlçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu soğuk ve yağışlı havada aç kalmamaları için sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı.

Balıkesir Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu, Soğuk ve yağışlı havada il genelinde yürütülen çalışmalarına hız verdi.

Balıkesir'den Erdek'e gelen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu bir araya geldiği Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Erdek merkez ve bağlı kırsal mahalleleri dolaşıp sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Sokak hayvanlarının yoğun bir şekilde bulunduğu parklar, bahçeler, meydanlar, sokak ve caddelerde belirlenen noktalara mama bırakıldı. Sokak hayvanlarının kış şartlarında besinsiz kalmaması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden görevliler, vatandaşlara da bulundukları yerlerdeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama bırakmalarını istedi.

Sokak hayvanlarının yoğun bir şekilde bulunduğu parklar, bahçeler, meydanlar, sokak ve caddelerde belirlenen noktalara mama bırakıldı. Sokak hayvanlarının kış şartlarında besinsiz kalamaması için çalışmalarını yürüten ekipler, ilçelerde vatandaşlara da bulundukları yerlerdeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama bırakmalarını istedi. - BALIKESİR

Erdek' te sokaktaki canlar unutulmadı

Erdek' te sokaktaki canlar unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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