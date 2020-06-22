Erdek'te silahlı kavga 1 yaralı Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Olay bugün Erdek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre oto elektrikçisi E.Ş. ile B.P. ve T.K. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile E.Ş ayağından vurularak yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıyı hemen Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli B.P ve T.K.'yı arıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA