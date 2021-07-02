Erdek'te rüşvet operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te rüşvet operasyonu

Erdek'te rüşvet operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alıp verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince "Rüşvet" suçuna yönelik Erdek'te operasyon düzenlendi. Erdek ilçesinde Gayrimenkul alım satım işlemleri esnasında tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen Erdek İlçesi Tapu Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 1 memur, 1 muhtar, 6 emlakçı ve aracılık yapan toplam 9 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirilirken konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "rüşvet" suçu kapsamında yasal işlem yapıldı. Şahıslarla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Erdek'te rüşvet operasyonu
Erdek'te rüşvet operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Şener Şen Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek'te rüşvet operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:40:40. #1.15#

title