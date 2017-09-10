Erdek'te Restaurant Yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir balık restaurantında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Erdek Belediyesi'ne ait Artaki adlı restaurant'ta öğle saatlerinde meydana gelen yangın restaurantın kuru gıda deposunda başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın deponun yakınında bulunan sanayi tüplerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı saatlerde restaurantta müşteri olmaması en büyük teselli oldu. - BALIKESİR