Erdek'te Ramazan pidesi 4 lira
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Erdek'te Ramazan pidesi 4 lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdek'te Ramazan pidesi 4 lira

Ramazan ayında önemli gıdaların başında gelen pide fiyatı Balıkesir'in Erdek ilçesinde belli oldu.

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Ramazan ayında önemli gıdaların başında gelen pide fiyatı Balıkesir'in Erdek ilçesinde belli oldu. Erdek'te Ramazan pidesine bu yıl da zam geldi. Buna göre, 350 gramlık pide 4 liradan satılacak.

Geçen yılki Ramazan'da 300 gramı 3 liradan satılan pidenin, henüz resmen açıklanmasa bile bu yıl 350 gramının 4 liradan satılacağı öğrenildi.

Erdek' de ki fırın işletmesi sahiplerinden Bülent Akgül, fırıncılar olarak ilgili yerlerden gram ve fiyat başvurularına, Ramazan pidesinin özel üretim statüsüne girmesi gerekçesiyle fiyat alamadıklarını belirterek, "Hammadde girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bizler de fiyat artışına gitmek zorunda kaldık. Bu yıl, 350 gramlık pideyi 4 liradan satışa sunacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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