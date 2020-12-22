Erdek'te özel oto yandı
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Erdek'te özel oto yandı

22.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:39
Erdek'te özel oto yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halinde yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde seyir halinde yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erdek'ten Bandırma'ya gitmekte olan Abdullah G. yönetiminde 10 AR 483 plakalı özel otomobil, şehir mezarlığı yakınlarında motor kısmından alev aldı. Hareket halindeki otomobilini durduran sürücü Abdullah G., araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, yangına kısa sürede müdahale eden Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Erdek Grup amirliğine bağlı ekipler otomobile köpük sıkılarak yangın büyümeden söndürüldü. Yanan araç ise kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR

Erdek'te özel oto yandı
Erdek'te özel oto yandı
Erdek'te özel oto yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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