Erdek'te otomobil dereye uçtu: 1 ölü Balıkesir'in Erdek ilçesinde yağıştan kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yağıştan kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Trafik kazası Erdek Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. 16 ZV 878 plakalı otomobil sürücüsü Engin Özdemir (26) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sanayi yolu üzerinde bulunan Aynana deresine uçtu. Ters dönen araçta sıkışan araç sürücüsü Özdemir, çevrede bulunan vatandaşların 112 acil servise yaptıkları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlarca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, hayatını kaybetti.

Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gencin ölümü Erdek'i yasa boğdu.

Özdemir'in özel bir sektörde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilirken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA