Erdek'te ot yangını korkuttu

Erdek'te ot yangını korkuttu

Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.

20.08.2019 16:24
Erdek'te ot yangını korkuttu

Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptıkları müdahaleyle arazide çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı araziye yakın yerde park halindeki araçlara alevlerin sıçramadan söndürülmesi araç sahiplerine derin nefes aldırdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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