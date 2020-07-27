Erdek'te orman yangını Erdek'te orman yangını Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Erdek'te orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Erdek ilçesine bağlı olan ve tatilcilerin uğrak noktalarından birisi olan Ocaklar kırsal mahallesinde orman yangını başladı. Ormanlık alanın içinde başlayan yangına itfaiye ekipleri ve orman yangın işçileri müdahale ediyor. Yangına Balıkesir, Bursa ve Edirne'den kalkan 4 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: İHA