Erdek'te orman yangını
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Erdek'te orman yangını

Erdek'te orman yangını Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

27.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:47

Erdek'te orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Erdek ilçesine bağlı olan ve tatilcilerin uğrak noktalarından birisi olan Ocaklar kırsal mahallesinde orman yangını başladı. Ormanlık alanın içinde başlayan yangına itfaiye ekipleri ve orman yangın işçileri müdahale ediyor. Yangına Balıkesir, Bursa ve Edirne'den kalkan 4 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Erdek'te orman yangını

Kaynak: İHA

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