Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı

Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından zeytinliklerde yapılan kontroller sonucunda, zeytin yetiştiricilerine Zeytin Güvesi ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama zamanının geldiği bildirildi.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından zeytinliklerde yapılan kontroller sonucunda, zeytin yetiştiricilerine Zeytin Güvesi ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama zamanının geldiği bildirildi.

Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, üreticilerin Zeytin Güvesi zararlısına karşı doğru zamanda, doğru şekilde ve ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarının mücadelenin etkinliği açısından önemli olduğunu söyledi. Kullanılacak olan bitki koruma ürünleri konusunda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelinden destek alınabileceğini ifade eden Işıktaş, "Zeytin Güvesi (Çiçek Nesli) ve zeytin pamuklu bit zararlılarına karşı mücadele zamanı gelmiş olup, uygun hava koşullarında, ruhsatlı tarım ilaçları ile ilaçlama yapmanız gerekiyor. Tüm üreticilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Zeytin Güvesi zararlısının ergin kontrol ve takipleri Nisan ayından itibaren haftalık ve günlük periyotlar halinde sahada görevli ziraat mühendisleri tarafından yapılıyor. Zararlıyı takip ve kontrol amacıyla muhtelif lokasyonlara asılan tuzakların kontrolleri yanında, tüm zeytin bölgelerinde yumurta sayımları ve sürvey çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Halk arasında Zeytin Sap Kurdu olarak da bilinen Zeytin Güvesi zararlısı; zeytin meyvesinin sap dibinden hareketle çekirdek içine girmekte ve burada beslenmektedir. Ağustos-Eylül aylarında ise giriş yaptığı delikten çıkışı sırasında sap ile meyve arasındaki bağlantıyı kopararak danelerin dökülmesine sebep olmaktadır. Popülasyonun yoğun olduğu ve mücadelenin doğru şekilde yapılmadığı yıllarda önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Mücadelenin etkin şekilde yapılması amacıyla İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanlarınca üreticilere yönelik çiftçi toplantıları, çiftçi ziyaretleri düzenlenmekte ve SMS (kısa mesaj) ile üreticiler bilgilendirilmekte. - BALIKESİR

Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı
Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya artık Karadeniz'de üretilecek
Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya artık Karadeniz'de üretilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Deniz Seki Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek'te müstahsile 'Zeytin Güvesi' uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:52:05. #1.16#

title